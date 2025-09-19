На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Денежная база в России выросла за неделю на 75 млрд рублей

ЦБ РФ: в России денежная база с 5 по 12 сентября выросла на 75 млрд рублей
true
true
true
close
SabOlga/Shutterstock/FOTODOM

Объем денежной базы в узком определении в РФ на 12 сентября составил 18 875,3 млрд руб. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на Банк России.

«На 5 сентября денежная база в России равнялась 18800,3 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,40%, или на 75,0 млрд рублей», – передали в ЦБ РФ.

Как отмечается, узкая денежная база включает в себя наличные деньги, выпущенные Банком России и находящиеся в обращении или числящиеся на счетах кредитных организаций, то есть банков. Также узкую базу входят остатки средств на счетах обязательных резервов, выданных в качестве вкладов Центробанком.

По сообщению Центробанка, этот показатель служит важным «барометром» денежной политики ЦБ (показателя инфляции), а также уровня ликвидности в экономике. Другими словами – способности активов, таких, например, как недвижимость или действующий бизнес, быстро и без значительных потерь превращаться в наличные средства, а также способности предприятий и рынков своевременно выполнять свои обязательства.

Ранее президент Путин объяснил, почему нельзя «напечатать и раздать» деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами