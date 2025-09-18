На Kazan Digital Week 2025 рассказали о внедрении ИИ в ключевые сферы экономики

Сбер уже внедряет решения на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в ключевые направления. Об этом на сессии AI Journey на форуме Kazan Digital Week 2025 в Татарстане сообщил управляющий директор департамента данных и рекомендательных систем ИТ B2C банка Григорий Пилипенко.

На мероприятии, где участники узнали о передовых GenAI-инструментах, он уточни что банк применяет эти технологии для создания персонализированных рекомендаций, автоматизации контента и повышения внутренней эффективности. По его словам, их применение позволяет улучшить качество сервисов как для клиентов, так и для сотрудников.

Заместитель генерального директора по производству, технический директор «РТК ИТ» Кирилл Пихтовников рассказал о внедрении генеративного ИИ в такие сферы, как медицина, образование и государственные услуги. Например, нейросети анализируют МРТ-снимки, контролируют ход ЕГЭ в режиме реального времени и упрощают доступ граждан к государственным сервисам.

По его словам, в основе решений лежат технологии видеоаналитики, речевые технологии, рекомендательные модели и no-code-платформы. Пихтовников уточнил, что срок окупаемости AI-платформ составляет от одного до трех лет за счет масштабируемости решений, снижения операционных издержек и повышения качества клиентского сервиса.

В свою очередь, генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков подчеркнул, что компания трансформирует свои процессы не только за счет готовых российских GenAI-решений, но и благодаря созданию внутренней экосистемы AI-технологий. Он отметил, что это позволяет выстраивать сквозные цифровые процессы в производстве и управлении, что повышает конкурентоспособность компании.

Руководитель центра AI-разработки новых лекарственных препаратов AIDD Института AIRI Артур Кадурин рассказал, как генеративный ИИ меняет фармацевтическую отрасль. Он привел примеры, демонстрирующие, что крупнейшие российские фармацевтические компании уже используют GenAI-технологии — от фундаментальных исследований в области квантовой химии до маркетинговой аналитики.