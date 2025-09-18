На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пакистан может присоединиться к БРИКС в 2026 году

Business Recorder: Пакистан может вступить в БРИКС в 2026 году
true
true
true
close
Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан может присоединиться к БРИКС в ходе ежегодного саммита объединения в 2026 году. Об этом сообщает Business Recorder со ссылкой на эксперта и источники в дипломатических кругах.

Включение Пакистана в качестве полноправного члена откроет новое окно возможностей для дальнейшего ускорения экономического партнерства, отмечает источник.

Страна подала заявку на вступление в БРИКС еще в 2023 году.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

2 сентября в Пекине прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. В ходе встречи пакистанский премьер заявил, что отношения двух стран улучшаются благодаря личной заинтересованности российского лидера. Сам Шариф, по его словам, решительно настроен на укрепление двусторонних связей.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан договорились о пробном рейсе поезда и открытии авиасообщения.

