Экономист заявил, что зарплаты бюджетникам будут выплачивать цифровыми рублями

Экономист Расторгуев: выплата зарплат цифровым рублем начнется в бюджетной сфере
Максим Блинов/РИА Новости

В первую очередь выплата заработных плат цифровыми рублями будет происходить в бюджетной сфере. Об этом сообщил «Известиям» ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«Государство традиционно начинает апробацию новых финансовых инструментов именно на бюджетниках: это наиболее управляемый и масштабный сегмент», — пояснил он.

В первую очередь речь идет о работниках федеральных и региональных ведомств, учителях, врачах, сотрудниках госкомпаний. Переход к цифровому рублю в частном секторе будет происходить более медленно.

До этого доцент экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила, что технологию цифрового рубля на массовом уровне начнут внедрять с 1 сентября 2026 года.

По ее словам, подготовка к этому событию начнется уже в октябре текущего года, когда исполнение некоторых расходных статей федерального бюджета смогут осуществлять при помощи цифрового рубля.

Ранее бывший министр финансов Задорнов раскритиковал введение цифрового рубля

