В Совфеде раскритиковали законопроект о бесплатной раздаче товаров

Епифанова предрекла злоупотребления покупателей при бесплатной выдаче товаров
Максим Блинов/РИА Новости

Законопроект о том, что товар в магазине должен быть отдан бесплатно, если на кассе цена выше, чем на ценнике, может породить злоупотребления со стороны покупателей, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Законопроект звучит справедливо и по-народному — вроде защиты покупателя от обмана. Такой механизм мог бы реально подтолкнуть магазины внимательнее следить за ценниками и снизить количество конфликтов из-за ошибок. Однако стоит помнить, что на практике этот закон может породить не меньше сложностей, чем решит проблем. Ведь появятся риски, что некоторые покупатели начнут злоупотреблять правилом, а для продавцов это станет дополнительной головной болью и финансовой нагрузкой. Что касается сроков реализации — даже если закон быстро примут, на его полноценное внедрение уйдет не меньше нескольких месяцев, возможно до года, чтобы бизнес смог адаптироваться», — отметила Епифанова.

С другой стороны, магазины могут попытаться компенсировать потенциальные убытки повышением базовой цены или другими способами, что в итоге ударит по карману обычных покупателей, считает сенатор. Для людей в итоге такая мера обернется не только удобством, но и рисками получить завышенные цены или меньший выбор товаров, посетовала Епифанова. По ее мнению, важно, чтобы закон был не только хорошей идеей на бумаге, но и подкреплен эффективным контролем и учетом реальной практики работы магазинов, иначе эффект окажется обратным ожиданиям.

Депутаты фракции «Новые люди» 8 сентября предложили отдавать товары россиянам бесплатно, если их цена на кассе будет выше, чем в ценнике. Законопроект внесен в Госдуму.

Ранее стало известно о массовом обмане россиян в популярной торговой сети.

