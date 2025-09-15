На Западе заявили, что не могут убедить Турцию отказаться от российской нефти

Страны Евросоюза не могут убедить Турцию отказаться от российской нефти, пишет Politico.
«Брюссель мало что может сделать, чтобы заставить Турцию, которая не является членом ЕС, изменить позицию», — говорится в публикации.
Авторы подчеркивают, что призыв президента США Дональда Трампа к странам-членам НАТО отказаться от импорта российской нефти едва ли заставит Анкару отрезать себя от источника дешевой энергии.
По словам Трампа, отказ от российской нефти является условием для ввода серьезных санкций в отношении РФ, поэтому все члены альянса, включая Турцию, должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.
15 сентября спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США.
Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.
Ранее Трамп признался, что неверно оценил позицию Путина по одному вопросу.