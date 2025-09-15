На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что не могут убедить Турцию отказаться от российской нефти

Politico: ЕС не может убедить Турцию отказаться от нефти из РФ
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Страны Евросоюза не могут убедить Турцию отказаться от российской нефти, пишет Politico.

«Брюссель мало что может сделать, чтобы заставить Турцию, которая не является членом ЕС, изменить позицию», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что призыв президента США Дональда Трампа к странам-членам НАТО отказаться от импорта российской нефти едва ли заставит Анкару отрезать себя от источника дешевой энергии.

По словам Трампа, отказ от российской нефти является условием для ввода серьезных санкций в отношении РФ, поэтому все члены альянса, включая Турцию, должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

15 сентября спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США.

Так она отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее Трамп признался, что неверно оценил позицию Путина по одному вопросу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами