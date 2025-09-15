На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал о закрытии магазинов Etam в России

Эксперт Перемятов: большинство магазинов французского бренда Etam в РФ закрылись
Sorbis/Shutterstock/FOTODOM

Большинство магазинов французского бренда Etam на территории России закрылись. Об этом сообщил ТАСС президент Magic Group, создатель Slava concept, вице-президент Союза Торговых центров (СТЦ) Александр Перемятов.

По его словам, в последний годы у бренда были очень плохие финансовые показатели. Компания продолжала генерировать убытки на фоне продолжающегося потребительского кризиса в России. Эти причины никак не связаны с геополитическими событиями, подчеркнул Перемятов.

Эксперт напомнил, что в декабре прошлого года у компании Etam в России было около 30 магазинов, в основном — в Москве и Санкт-Петербурге, несколько располагались в регионах.

Etam — французский бренд нижнего белья и домашней одежды. Компания создана в 1916 году. Первый магазин бренда Etam на территории России открылся в 2004 году.

4 сентября стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Следом за ним бренд Zara также зарегистрировал свой товарный знак в РФ. Отмечается, что в заявке от испанской компании Inditex (владеет Zara и рядом других брендов) — новый логотип на синем фоне.

Ранее в России призвали не мешать возвращению западных брендов на рынок.

