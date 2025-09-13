Министры G7 обсудили, как усилить давление на Россию

Министры финансов стран G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) обсудили, как можно увеличить давление на Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление объединения.

В документе речь идет о новых санкциях и торговых мерах против РФ, а также о пошлинах в отношении стран, «способствующих военным усилиям России».

Накануне Совет Евросоюза продлил ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 марта 2026 года. Санкции против РФ продолжат применяться к более чем 2,5 тыс. физическим и юридическим лицам. В Брюсселе отметили, что готовы усилить давление на РФ, в том числе за счет новых ограничений.

Ранее ЕС исключил одного человека из антироссийского «черного списка».