«Роснефть» добыла 40-миллионную тонну нефти в Ленском районе Якутии

Накопленная добыча «Таас-Юрях Нефтегазодычи» (входит в «Роснефть») достигла 40 млн тонн нефти на Среднеботуобинском месторождении в Ленском районе Якутии, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что достичь такого показателя удалось благодаря применению передовых технологий и досрочному вводу в эксплуатацию ключевых объектов нефтепромысла.

Также на Среднеботуобинском месторождении пробурена первая в мире 15-ти забойная горизонтальная скважина.

Кроме того, на месторождении применяют глубинную сейсморазведку для поиска перспективных нефтегазовых залежей, многозабойное бурение и другие методы.

В компании отметили, что каждые 4 года при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» в регионе проводят «Съезд оленеводов», в рамках которого участники обсуждают вопросы сохранения традиционного уклада жизни и привлечения молодежи к национальным промыслам.