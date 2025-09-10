На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» добыла 40-миллионную тонну нефти в Ленском районе Якутии

Накопленная добыча нефти на Среднеботуобинском месторождении достигла 40 млн тонн
true
true
true
close
Shutterstock

Накопленная добыча «Таас-Юрях Нефтегазодычи» (входит в «Роснефть») достигла 40 млн тонн нефти на Среднеботуобинском месторождении в Ленском районе Якутии, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что достичь такого показателя удалось благодаря применению передовых технологий и досрочному вводу в эксплуатацию ключевых объектов нефтепромысла.

Также на Среднеботуобинском месторождении пробурена первая в мире 15-ти забойная горизонтальная скважина.

Кроме того, на месторождении применяют глубинную сейсморазведку для поиска перспективных нефтегазовых залежей, многозабойное бурение и другие методы.

В компании отметили, что каждые 4 года при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» в регионе проводят «Съезд оленеводов», в рамках которого участники обсуждают вопросы сохранения традиционного уклада жизни и привлечения молодежи к национальным промыслам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами