Ненефтегазовые доходы бюджета России выросли на 14%

Минфин: ненефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 14,3% с начала года

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь–август 2025 года достигли 17,7 трлн рублей, что на 14,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте Минфина.

По данным ведомства, поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 6% в годовом выражении. Такая динамика отражает охлаждение внутреннего спроса и влияние инфляционных процессов, отметили в Минфине.

Там добавили, что положительная динамика сохраняется как по федеральному бюджету, так и по бюджетной системе в целом.

8 сентября эксперты в беседе с газетой «Известия» спрогнозировали, что федеральный бюджет России может недополучить около 1 трлн рублей по налогу на прибыль по итогам 2025 года, несмотря на увеличение ставки с 20% до 25%. По данным Минфина, к концу августа в бюджет поступило 2,3 трлн рублей налога на прибыль, что на 77% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако при сохранении текущей динамики годовые поступления могут составить около 3,4 трлн рублей при плановых 4,2 трлн.

