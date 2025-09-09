На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Apple допустила повышение цен на фоне пошлин Трампа

AP: Apple может повысить цены впервые за 5 лет на фоне пошлин Трампа
true
true
true
close
Depositphotos

Президента США Дональда Трампа и министра торговли Говарда Лютника не устраивает, что iPhone производятся за рубежом. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Это нереалистичное требование, по мнению аналитиков, потребует годы для реализации и приведёт к удвоению, а то и утроению текущей средней цены iPhone, составляющей около $1000», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что главный исполнительный директор Apple Тим Кук пытался умиротворить американского лидера, пообещав инвестировать в США $500 млрд в течение следующих четырех лет и подарить Трампу статую с постаментом из 24-каратного золота.

Подобные переговоры, по словам журналистов, помогли компании защититься от пошлин Трампа, однако ввозимые в США iPhone по-прежнему облагаются пошлинами в размере около 25%. Это порождает слухи о том, что цена на продукцию в ближайшие пять лет вырастет.

До этого корпорация Apple обратилась к своим ключевым поставщикам, Samsung и LG Display, с требованием снизить стоимость OLED-панелей для будущей линейки iPhone 17.

Ранее администрация Трампа заподозрила главу Apple в обмане правительства США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами