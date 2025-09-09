На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии анонсировали подписание контракта по газу с Западом

Сийярто: Венгрия подпишет контракт по закупке газа с западного направления
Global Look Press

Венгрия в скором времени подпишет «самый долгосрочный» контракт на закупку газа «с западного направления». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления», — заявил он.

По данным Сийярто, Венгрия всегда прилагает серьезные усилия к диверсификации в вопросе приобретения природных ресурсов. При этом он не уточнил, из какой конкретно страны Будапешт будет импортировать газ.

Он рассказал, что венгерская сторона до сих пор получает основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с «Газпромом» по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

До этого сообщалось, что Венгрия с начала 2025 года получила из России более 5 млрд кубометров газа.

В конце августа глава МИД Венгрии заявил, что именно от торгово-экономического взаимодействия Европы с Россией зависит безопасность региона. По мнению Сийярто, Европа не может быть конкурентоспособной без взаимодействия с РФ.

Ранее в Венгрии оценили запасы газа на зиму.

