Акции Nebius резко взлетели на фоне сделки с Microsoft

Акции компании Nebius Воложа подорожали в США на 71% после сделки с Microsoft
Владимир Песня/РИА «Новости»

Акции нидерландской Nebius Group (NBIS) бизнесмена Аркадия Воложа в понедельник, 8 сентября, подскочили на 70,92%, до $109,49 за бумагу. Об этом говорится на сайте американской биржи NASDAQ.

Котировки компании выросли после информации, что Nebius заключила многомиллиардное соглашение с Microsoft в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. В публикации говорится, что нидерландское предприятие будет поставлять вычислительные ресурсы Microsoft в новом центре обработки данных в Вайнленде с конца текущего года.

Согласно прогнозам, соглашение между компаниями позволит ускорить темпы развития облачного бизнеса Nebius в сфере искусственного интеллекта в 2026 году.

До этого сообщалось, что пользователи облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure могут столкнуться с проблемами из-за повреждения подводных оптоволоконных кабелей в Красном море. Для восстановления кабелей потребуется время. Причину повреждения компания называть не стала.

Ранее американская Intel зарегистрировала новый товарный знак в России.

