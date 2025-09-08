На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Пятерочки» и «Перекрестки» вернется продукция Mars

Х5 возобновила закупки кондитерской продукции Mars
DarioZg/Shutterstock/FOTODOM

Ретейлер Х5 возобновил приостановленные в июле из-за ценовых соображений закупки кондитерской продукции Mars для сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ритейлера.

«Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса», — заявили в X5.

В публикации отмечается, что сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Ретейлер выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем.

24 июля стало известно, что группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». 

В июле в пресс-службе российского подразделения Mars заявили, что с начала этого года компания постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и «Коркунов», которые производятся на Одинцовской кондитерской фабрике, а также выводит их из ассортимента. 

Ранее в Госдуме заявили об аналогах Snickers и Twix в России.

