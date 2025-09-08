В «Пятерочки» и «Перекрестки» вернется продукция Mars

Ретейлер Х5 возобновил приостановленные в июле из-за ценовых соображений закупки кондитерской продукции Mars для сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ритейлера.

«Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса», — заявили в X5.

В публикации отмечается, что сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства. Ретейлер выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности позволят обеспечить стабильность и предсказуемость поставок в будущем.

24 июля стало известно, что группа X5 остановила отгрузки продукции Mars, среди брендов которой есть одноименные шоколадные батончики, а также Snickers, Twix и Orbit, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток».

В июле в пресс-службе российского подразделения Mars заявили, что с начала этого года компания постепенно прекращает выпуск шоколадных плиток брендов Dove и «Коркунов», которые производятся на Одинцовской кондитерской фабрике, а также выводит их из ассортимента.

