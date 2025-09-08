На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне в первом полугодии 2025-го получили 450 млрд рублей от страховых компаний Сбера

Сбер выплатил в 2025-м в 4,5 раза больше страховых выплат
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

«СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование» в первом полугодии 2025-го выплатили россиянам по договорам страхования 450,2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным официальной статистики данных Центробанка, доля Сбера составила 39% от всех выплат по страхованию в России.

В Сбере подчеркнули, что рост объема выплат отражает как увеличение портфеля, так и позицию страховых компаний финансовой организации: страхование должно быть реальной опорой в сложные периоды жизни человека.

Также в банке сообщили, что летом страховые компании Сбера произвели выплаты пострадавшим из-за землетрясения на Камчатке и Курилах в приоритетном упрощенном порядке на основании минимального количества документов.

Уточняется, что производить быстрые выплаты компаниям позволяет внедрение искусственного интеллекта. В частности, «СберСтрахование жизни» сократила сроки выплат по страховым случаям в рамках кредитного и ипотечного страхования жизни до пять минут.

Сообщается, что ИИ используется и в программах «СберСтрахования» для поддержки финансовой стабильности семьи («Сбереги финансы»). Сейчас компания тестирует эту модель при урегулировании инцидентов в страховании от несчастных случаев и в добровольном страховании жилья.

«Мы строим продукты так, чтобы они закрывали все реальные потребности человека, страховали людей с инвалидностью и уже существующими проблемами здоровья. Надеемся, что к предоставлению высокого качества страховых услуг будут стремиться не только страховые компании Сбера, но и другие страховщики», — отметил руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

