Сбер отказался от иностранного программного обеспечения в пользу своих разработок

Сбер перешел с Pega Platform на решения от «СберТеха»
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Сбер перевел собственную автоматизированную систему «Безбумажный мидл-офис» с зарубежной платформы Pega Platform на российское программное обеспечение на базе продуктов цифровой платформы Platform V от «СберТеха». Решение принято в рамках стратегии импортозамещения, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что оно позволило оптимизировать нагрузку на сотрудников, повысить скорость реализации задач, обеспечить быструю реакцию на отклонения, а также снизить стоимость разработки и сопровождения бизнес-процессов.

«За время реализации проекта модернизировано более 20 бизнес-процессов, затронувших работу 15 кросс-функциональных команд. Свыше 70 тыс. сотрудников перешли на новые интерфейсы, позволяющие ежемесячно обрабатывать порядка 2 млн задач», — отметил старший вице-президент Сбербанка Кирилл Меньшов.

Сообщается, что управление функциональными задачами в системе осуществляется с помощью Platform V Flow — BPM-системы, которая предназначена для моделирования, автоматизации, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов. Работу автоматизированной системы также обеспечивает серверная операционная система Platform V SberLinux OS Server, гарантирующая отказоустойчивость даже при высоких нагрузках.

