Названы последствия обязательной премии лояльным сотрудникам

Среднегодовой заработок россиян вырастет на 8%, если работодатели начнут доплачивать им за отпуск целый оклад, оценила для «Газеты.Ru» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В Госдуме предложили обязать бизнес доплачивать сотрудникам за отпуск. К отпускным хотят добавить еще целый оклад, чтобы работникам было на что отдохнуть. Получить премию смогут только сотрудники, отработавшие на фирму более пяти лет. Такой бонус, по мнению депутатов, будет мотивировать кадры оставаться на своем месте работы и более усердно трудиться.

«Если премия равна окладу за месяц, то среднегодовой заработок увеличится примерно на 8% (то есть на 1/12 годового фонда оплаты труда). С сентября этого года размер отпускных рассчитывается по новому алгоритму, который предусматривает, что в размер среднего заработка помимо учета оклада учитываются еще и все ежемесячные, ежеквартальные и годовые премии, выплачиваемые сотруднику, а также различные надбавки и доплаты. Если предложенная инициатива будет принята, и выплата перед отпуском будет учитываться, как обязательная премия, то это приведет к улучшению материального положения работника, как за счет увеличения среднего заработка, так и возникновения дополнительного финансового поощрения», — пояснила Финогенова.

Она добавила, что дополнительная премия увеличит фонд оплаты труда, а значит и размер подлежащих уплате страховых взносов, что повлияет на размер поступлений в Социальный фонд России. За счет удержания налогов (НДФЛ) поступления в бюджет также увеличатся, уточнила экономист.

По ее словам, плюсом для работодателей является то, что дополнительную премию можно будет учесть, как затраты на оплату труда, и отнести к расходам, уменьшающим базу по налогу на прибыль. Минус инициативы — возникновение дополнительных расходов, влияющих на рост издержек и ведущих к увеличению себестоимости производимой продукции или предоставляемых услуг. Чтобы этого избежать, у ряда работодателей может возникнуть соблазн занижать размеры реальной зарплаты, официально выплачиваемой работникам, допустила Финогенова.

«Таким образом, от принятия инициативы выиграют как работники, так и государство, но для работодателя это может стать дополнительной статьей расходов.

В условиях высокого налогового бремени и скромных возможностей роста выручки в большинстве отраслей инициатива может спровоцировать, с одной стороны, рост цен, а с другой — возобновление практики выплаты «зарплаты в конвертах», — заключила экономист.

