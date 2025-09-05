На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве обсудят интеллектуально-креативное лидерство России

В Москве в шестой раз пройдет «Российская креативная неделя»
Пресс-служба Российской креативной недели

Центральным событием шестой «Российской креативной недели» станет пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России». Ожидается приезд делегаций из 89 регионов Российской Федерации, об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Уточняется, что в фокусе внимания форума на этот раз будут три стратегических направления: ценностно ориентированная экономика — 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей.

В структурных блоках по каждому вектору предметом обсуждения станут законодательные инициативы, управленческие модели, инвестиционные инструменты, новая этика лидерства и трансформация профессий.

На пленарном заседании участники обсудят стратегию развития креативной экономики, основанной на традиционных ценностях, многополярности и инновационном подходе. Особое внимание планируется уделить роли креативных индустрий в формировании нового качества жизни, раскрытию потенциала регионов, а также созданию направлений развития гармоничного общества будущего.

В рамках других мероприятий участники затронут темы комплексного продюсирования регионов, ценностно ориентированных подходов в региональных стратегиях, развития креативной экономики для стран ШОС, БРИКС и СНГ. Также в рамках форума пройдет День креативного предпринимательства.

В число федеральных информационных партнеров мероприятия входит медиахолдинг Rambler&Co.

Ранее сообщалось, что за пять лет в форуме приняли участие более 153 тыс. представителей креативных индустрий, власти и бизнеса и более 700 спикеров из 19 стран.

