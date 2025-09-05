С начала 2025 года на Дальнем Востоке создали около 35 тысяч новых МСП

Максим Решетников: около 1,3 млн человек заняты в МСП на Дальнем Востоке

Около 1,3 млн человек заняты в сфере малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках ВЭФ. По данным Корпорации МСП, с начала 2025 года в регионе создано почти 35 тыс. новых малых и средних предприятий.

«В настоящее время в секторе МСП Дальнего Востока занято 32% работающих жителей региона. Всего в ДФО действует около 327 тысяч малых и средних предприятий, что на 3,5% больше, чем было годом ранее», — сказал Решетников.

Он добавил, что Дальний Восток лидирует по среднему возрасту бизнеса среди всех регионов.

«Это показывает, что текущие меры господдержки, в том числе специальные таргетированные инструменты развития, как например, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП для ДФО, позволяют бизнесу стабильно работать и обеспечивать развитие экономики региона», — сказал он.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, развитие сектора МСП в ДФО повышает интерес молодежи к началу собственного дела.

«В целом по ДФО 25,3% предпринимателей моложе 25 лет, при этом в среднем по России аналогичный показатель несколько ниже и составляет 24,9%. Одновременно Дальний Восток находится на первом месте среди федеральных округов по доле женщин в малом и среднем бизнесе — 44%, а среднероссийский – 41,6%», — отметил он.

Исаевич подчеркнул, что в число лидеров по приросту численности МСП в ДФО с начала года вошли деятельность в области IT (+6%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (+5%).