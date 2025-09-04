На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оверчук рассказал о сокращении торговли России и Армении

Вице-премьер Оверчук: торговля России с Арменией к концу года упадет в два раза
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Взаимная торговля России и Армении в 2025 году сократилась. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что по итогам текущего года объем торговли может составить чуть более $6 млрд, что в два раза меньше показателей прошлого года.

«То есть если в прошлом году было 12,4 млрд, то в этом году, наверное, будет в районе 6, может быть, чуть побольше», — сказал Оверчук.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Как при этом уточнил армянский премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

28 августа Пашинян заявил, что Армения не может одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза, и поэтому готова сделать выбор, когда придет время. Он отметил, что события могут развиваться по-разному, и многое будет зависеть от ряда факторов, включая мнение народа Армении и то, как будут проходить переговоры с ЕС и ЕАЭС.

Ранее Пашинян назвал «братскими» Россию и Армению.

