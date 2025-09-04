В детском центре «Океан» будут использовать технологии Сбера и компаний-партнеров

Более 17 тысяч ребят смогут изучать во время смен программирование

Ребята и сотрудники всероссийского детского центра «Океан» смогут использовать технологии Сбера и компаний-партнеров, сообщил директор центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик в рамках ВЭФ.

Он добавил, что ежегодно 17 тыс. отдыхающих в центре ребят смогут изучать цифровые навыки на платформе международной школы программирования «Алгоритмика».

Также сотрудники «Океана» смогут пользоваться двумя мультимодальными медицинскими комплексами GigaDoc на базе ИИ и двумя комплексами «Цифровой ФАП».

«Теперь у ребят появится возможность изучать цифровые технологии и осваивать программирование на удобной платформе «Алгоритмики». А благодаря медицинским технологиям Сбера будет обеспечен оперативный мониторинг здоровья сотрудников и современная диагностика для детей прямо на территории центра», — рассказал Соловейчик.

Заместитель директора по развитию ВДЦ «Океан» Наталья Семинюда отметила, что сотрудничество со Сбером откроет новые горизонты для центра.

«Сотрудничество со Сбером открывает для нашего Центра новые горизонты. Для ребят это возможность учиться у лучших специалистов, осваивать современные цифровые технологии и развивать компетенции, которые будут востребованы в будущем», — сказала она.