На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В детском центре «Океан» будут использовать технологии Сбера и компаний-партнеров

Более 17 тысяч ребят смогут изучать во время смен программирование
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ребята и сотрудники всероссийского детского центра «Океан» смогут использовать технологии Сбера и компаний-партнеров, сообщил директор центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик в рамках ВЭФ.

Он добавил, что ежегодно 17 тыс. отдыхающих в центре ребят смогут изучать цифровые навыки на платформе международной школы программирования «Алгоритмика».

Также сотрудники «Океана» смогут пользоваться двумя мультимодальными медицинскими комплексами GigaDoc на базе ИИ и двумя комплексами «Цифровой ФАП».

«Теперь у ребят появится возможность изучать цифровые технологии и осваивать программирование на удобной платформе «Алгоритмики». А благодаря медицинским технологиям Сбера будет обеспечен оперативный мониторинг здоровья сотрудников и современная диагностика для детей прямо на территории центра», — рассказал Соловейчик.

Заместитель директора по развитию ВДЦ «Океан» Наталья Семинюда отметила, что сотрудничество со Сбером откроет новые горизонты для центра.

«Сотрудничество со Сбером открывает для нашего Центра новые горизонты. Для ребят это возможность учиться у лучших специалистов, осваивать современные цифровые технологии и развивать компетенции, которые будут востребованы в будущем», — сказала она.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами