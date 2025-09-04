На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альфа-Банк выделит средства на строительство Приморского завода

Альфа-Банк выделит 1,1 млрд рублей на строительство завода стройматериалов в Приморье
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк профинансирует строительство Приморского завода строительных материалов (ПЗСМ) на 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение о сотрудничестве в рамках ВЭФ подписали старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин и генеральный директор ПЗСМ Станислав Варнаков.

Банк предоставит долгосрочный кредит на строительство производственных цехов, складских помещений и административного здания, а также выделит средства на закупку и доставку технологического оборудования и проведение коммуникаций.

Кроме того, стороны договорились о выделении кредитной линии на закупку стартовых объемов сырья и формировании складских запасов завода.

Как отметил Евгений Монин, запуск завода удовлетворит потребности строительного рынка региона в материалах, а также снизит зависимость от зарубежных поставок.

«Локализация производства стройматериалов позволит сократить стоимость строительства регионе и, как следствие, укрепить экономику всего региона», — сказал он.

Напомним, завод по производству автоклавных газобетонных блоков и сухих строительных смесей возводят на территории промышленного парка «Большой Камень» в Приморском крае. После ввода в эксплуатацию завод сможет выпускать 150 тыс. кубометров газосиликатных блоков в год.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
