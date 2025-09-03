На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телеканал Newsmax подал иск против Fox News

Американский телеканал Newsmax подал антимонопольный иск против Fox News
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американский телеканал Newsmax подал антимонопольный иск против принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку вещательной компании Fox News. Об этом сообщает Newsmax.

Fox News обвиняют в незаконном подавлении конкуренции на рынке платного телевидения, нацеленного на консервативную аудиторию.

«Корпорация Fox уже долгое время ведет ограничивающую конкуренцию практику с целью усиления и сохранения своего доминирования на рынке платного телевизионного новостного вещания», — говорится в иске.

В прошлом году сообщалось, что в рамках антимонопольного дела министерство юстиции США направило повестки в суд корпорации Nvidia и другим американским IT-компаниям. Акции Nvidia выросли более чем в два раза на фоне резкого роста продаж ее продукции. Однако во вторник акции корпорации потерпели рекордное падение, потеряв более $279 млрд, в том числе из-за сообщений о продолжающемся расследовании.

Ранее сообщалось, что власти США недовольны монополией Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами