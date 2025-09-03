Телеканал Newsmax подал иск против Fox News

Американский телеканал Newsmax подал антимонопольный иск против принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку вещательной компании Fox News. Об этом сообщает Newsmax.

Fox News обвиняют в незаконном подавлении конкуренции на рынке платного телевидения, нацеленного на консервативную аудиторию.

«Корпорация Fox уже долгое время ведет ограничивающую конкуренцию практику с целью усиления и сохранения своего доминирования на рынке платного телевизионного новостного вещания», — говорится в иске.

В прошлом году сообщалось, что в рамках антимонопольного дела министерство юстиции США направило повестки в суд корпорации Nvidia и другим американским IT-компаниям. Акции Nvidia выросли более чем в два раза на фоне резкого роста продаж ее продукции. Однако во вторник акции корпорации потерпели рекордное падение, потеряв более $279 млрд, в том числе из-за сообщений о продолжающемся расследовании.

Ранее сообщалось, что власти США недовольны монополией Meta (признана в России экстремистской и запрещена).