Международный альянс искусственного интеллекта заложит основу исследований в сфере ИИ

Ведяхин: AI Alliance Network создаст перечень ключевых трендов в сфере ИИ
В рамках Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network) планируется сформировать перечень ключевых трендов в сфере ИИ, они станут основой для будущих исследований. Об этом сообщил на полях ВЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уточнил, что в течение года альянсом было организовано восемь раундов форсайт-сессий в Марокко, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Китае, Сербии, России, Пакистане и Узбекистане. Благодаря этому удалось развернуть глобальную научную коллаборацию, объединившую ученых в области ИИ.

«Кроме того, мы проводили глубинные интервью, к участию в которых пригласили ведущих российских и зарубежных исследователей. Они делились своими экспертными знаниями и прогнозами относительно развития ИИ», — рассказал Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера добавил, что по результатам форсайт-сессий будет опубликован итоговый отчет, уделяющий внимание прогнозам появления и развития общего ИИ, эволюции AI-агентов, а также теме безопасности технологий.

Уточняется, что отдельную главу в документе планируется посвятить социально-экономическим и гуманитарным аспектам внедрения ИИ, включая его взаимодействие с обществом. Отчет будет презентова в конце текущего года на международной конференции AI Journey 2025 в Москве.

