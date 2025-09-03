На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России расширили перечень оборудования, за покупку которого положены льготы

Кабмин добавил 14 позиций в перечень предполагающих налоговые льготы покупок
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Правительство России добавило 14 новых позиций в перечень отечественного высокотехнологичного оборудования, за покупку которого положены налоговые льготы. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

«В перечень вошли 14 новых позиций, в том числе: беспилотные авиационные системы различных типов, оборудование для топливно-энергетического комплекса и горных машин», — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что с 1 января текущего года увеличен повышающий коэффициент для компаний, которые покупают отечественное оборудование. Для таких организаций показатель вырос с 1,5 до 2. От этого коэффициента зависит размер налога на прибыль. Таким образом, чем выше расходы на отечественное оборудование, тем выше размер налоговой льготы, отметили в кабмине.

В апреле аэрокосмическое предприятие «Бюро 1440», входящее в «Икс холдинг», приступило к созданию специальных WiFi-терминалов для российских авиалайнеров SJ-100, МС-21 и Ту-214. В компании уточнили, что требования к оборудованию для интеграции в самолет являются «очень объемными» и охватывают различные аспекты.

Ранее в кабмине одобрили поправки о лишении иноагентов налоговых льгот.

