Стало известно, сколько россиян готовы пересесть на электромобили

ВТБ Авто: более половины опрошенных россиян готовы пересесть на электромобили
true
true
true
close
Global Look Press

Более половины опрошенных россиян (52%) готовы пересесть на электромобили. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ Авто, приуроченного к Восточному экономическому форуму (есть у «Газеты.Ru»).

Отрицательно к этой идее относятся менее 9%.

46% участников уверены, что за электромобилями будущее, и технология в ближайшие годы станет массовой. 33% полагают, что для широкого внедрения данных авто пока не хватает инфраструктуры и технологической базы. Еще 9% респондентов допускают только ограниченное использование электрокаров, а 12% убеждены, что в России они так и не приживутся.

Исследование также показало, что россияне по-разному оценивают старые и новые технологии в автомобилях. Среди преимуществ прошлых моделей чаще всего называли высокое качество материалов и сборки (57%), удобство механических систем управления (35%) и узнаваемый классический дизайн — угловатые формы кузова, крупные блоки фар и другие детали (33%).

Современные же машины респонденты ценят за технологичность: 56% отметили удобство ассистентов водителя, 51% — дистанционный запуск и подготовку к поездке. Отдельно участники опроса высказались за внедрение искусственного интеллекта: 67% хотели бы видеть в автомобилях голосового ассистента, управляющего музыкой, окнами и дверями, а также выполняющего диагностику. 76% считают интеграцию ИИ логичным этапом развития отрасли.

Наиболее востребованные сценарии применения ИИ респонденты распределили так: навигация с прогнозированием пробок и выбором оптимального маршрута (52%), голосовое управление автомобилем (46%), а также система диагностики с прогнозированием ремонтов (49%).

Опрос был проведен с 22 по 28 августа 2025 года среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в машинах Tesla появился китайский ИИ от DeepSeek и ByteDance.

