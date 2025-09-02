На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маркетплейсы назвали ключевым каналом продаж в российском eCommerce

Агентство Data Insight: на маркетплейсы приходится 80% всех онлайн-заказов
Unsplash

Продажи продавцов на маркетплейсах растут в среднем на четверть быстрее с использованием инструментов продвижения, следует из результатов совместного исследования аналитического агентства Data Insight и сервиса RWB.

Также исследование показало, что на маркетплейсы приходится 80% всех онлайн-заказов.

В исследовании отмечается, что качество продвижения на маркетплейсах определяет динамику продаж. По данным исследования, реклама на маркетплейсах является одним из самых эффективных инструментов роста выручки.

Результаты исследования показали, что количество показов карточек товаров в ноябре 2024 года у продавцов, которые использовали рекламу и продвижение, выросло почти в 9 раз. Также продавцы, которые используют рекламу и продвижение на маркетплейсах, растут в 1,5 раза быстрее, а рейтинг у продвигаемых товаров растет в 1,6 раза быстрее, чем у остальных.

Отдельно в исследовании рассматривается эффективность наружной рекламы – в ряде случаев она обеспечивает сопоставимый, а порой и более выраженный прирост продаж, чем digital-каналы. В ряде кейсов наружная реклама демонстрирует высокую эффективность как самостоятельный канал продвижения.

«Объединение Wildberries и Russ открыло продавцам на Wildberries новые возможности для продвижения своих товаров, выстраивания устойчивого знания о бренде и роста его ключевых показателей. Мы видим, что использование рекламы и продвижения на маркетплейсе, а также применение наружной рекламы оказывают значимый и измеримый эффект на эти метрики», — отметил управляющий директор RWB Media Борис Пешняк.

Он добавил, что наружная реклама оказывает прямое и измеримое влияние на бизнес-показатели продавцов.

В исследование вошли продавцы Wildberries с кампаниями на сумму от 500 тыс. рублей в ноябре-декабре 2024 года, а также продавцы без рекламы и продвижения и те, кто использовал только наружную рекламу. Анализ велся по товарным категориям, учитывались YoY-приросты продаж и объемов рекламы. Всего было проанализировано более 13 тыс. продавцов.

