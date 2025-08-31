Экономист разоблачил миф о пользе мигрантов для экономики

Реальные данные о влиянии миграции на экономику разрушили устойчивый миф о ее «спасительной роли». Исследование, проведенное в Нидерландах, наглядно показало: миграционные потоки неоднородны, и чаще всего экономика не развивается за счет них, а проседает. Об этом заявил в своем Telegram-канале экономист и политолог Константин Двинский.

«Североамериканцы, британцы, французы — своеобразная элита миграции. Они приносят сотни тысяч евро сверх расходов государства, становятся донорами бюджета, а не его нахлебниками», — пояснил эксперт.

Однако, как подчеркнул Двинский, картина резко меняется, когда речь идет о мигрантах из государств Восточной Европы, Азии и Африки. Если поляки или китайцы в зависимости от страны прибытия могут как положительно, так и отрицательно повлиять на ее экономику, то выходцы из Филиппин, Болгарии, Латвии, Таиланда, Вьетнама, балканских стран и особенно —Турции, Пакистана и Марокко, по его словам, обнуляют казну.

Абсолютным антирекордом, отметил Двинский, остаются мигранты из беднейших стран Ближнего Востока и Африки. «Один такой переселенец за 40 лет обходится бюджету в 400–600 тысяч евро. То есть каждый равен хорошей голландской вилле. Только виллы у налогоплательщика нет, зато есть бесконечный чек на чужое выживание», — констатировал экономист.

По его мнению, несмотря на многолетние заявления леволиберальных политиков о «незаменимости» мигрантов для роста экономики, цифры наглядно говорят об обратном: вместо экономического подъема миграция становится фактором дополнительного давления на экономику.

«Миграция оборачивается не ростом, а финансовой удавкой. Экономика не поднимается на плечах приезжих — она прогибается под их весом. Мигранты — это не двигатель прогресса, а тормоз, оплачиваемый из кармана налогоплательщика. И чем беднее страна исхода, тем дороже для коренных жителей они обходятся», — подытожил эксперт.