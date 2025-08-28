На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер упростил регистрацию ИП

GigaChat предложит подходящие коды ОКВЭД для регистрации ИП
true
true
true
close
Shutterstock

Сбер внедрил нейросетевую модель GigaChat в приложение «СберБанк Онлайн», благодаря чему предпринимателям станет проще регистрировать ИП, сообщает пресс-служба банка.

Теперь ИИ научился анализировать сферу деятельности предпринимателя, интерпретировать ее в соответствии с законодательством и предлагать правильные коды ОКВЭД при регистрации.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес Сбера» Алексей Шашкин, за несколько месяцев через «СберБанк Онлайн» зарегистрировалось более 3,5 тыс. предпринимателей.

«Около 70% — в возрасте до 40 лет. Самый популярный выбор у новых ИП — онлайн-торговля. Люди открывают интернет-магазины, выходят на маркетплейсы, используют соцсети и другие цифровые каналы продаж. Кроме интернет-торговли активно развиваются направления транспорта и розничной торговли», — рассказал он.

По словам Шашкина, главная задача – сделать старт максимально комфортным для предпринимателя.

«Подбор кодов ОКВЭД с помощью GigaChat — еще один шаг в этом направлении. Теперь даже те, кто впервые регистрирует ИП, могут сделать это за несколько минут», — сказал он.

Шашкин добавил, что ИИ Сбера снижает порог входа и открывает новые возможности.

«На предстоящем Восточном экономическом форуме предприниматели смогут познакомиться с эффективными технологическими решениями, включая AI-помощников на базе GigaChat для автоматизации ключевых бизнес-процессов», — заключил он.

Напомним, сервис регистрации ИП через «СберБанк Онлайн» работает с первого квартала 2025 года.

