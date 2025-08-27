Кабмин РФ одобрил законопроект о повышении штрафов для банков за обман клиентов

«Известия»: в РФ хотят повысить штрафы для банков за обман клиентов

Кабинет министров РФ поддержал законопроект, предусматривающий резкое повышение штрафов для банков за нарушения прав вкладчиков и заемщиков. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

По информации издания, документ уже прошел первое чтение в Государственной думе РФ.

Инициатива предполагает, что за навязывание дополнительных услуг и ошибки в расчетах полной стоимости кредита банки будут штрафовать на сумму до 0,1% от собственного капитала, но не менее чем на 100 тыс. рублей. То же касается манипуляций при привлечении вкладов.

Если кредитная организация не устранит нарушение после предписания Центрального банка РФ, сумма штрафа вырастет до 1% от собственного капитала. При этом его минимальный размер составит 1 млн рублей.

В статье приводится комментарий заместителя руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Аллы Храпуновой. Она отметила, что добросовестным банкам бояться нечего. Как сказала специалист, разработка данного законопроекта началась в связи с многочисленными жалобами граждан. Повышение штрафов станет ответом на практику, при которой банки игнорируют интересы клиентов ради получения прибыли.

Ранее ЦБ РФ обязал банки сообщать россиянам причины блокировки их счетов и карт.