Альфа-Банк назвали лучшим банком для состоятельных клиентов

Альфа-Банк стал лучшим российским банком для миллионеров по версии Forbes
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге лучших российских банков для состоятельных клиентов по версии журнала Forbes.

«А-Клуб» попал в категорию «платина».

При составлении рейтинга эксперты Forbes отметили высокий уровень персонального сервиса, передовые цифровые технологии, комплексные решения по управлению капиталом и возможности для инвестиций на российских и международных рынках.

Как отметила директор по работе с состоятельными клиентами Альфа-Банка Алина Назарова, победа в рейтинге для индустрии private banking подтверждает устойчивость бизнес-модели и доверие со стороны состоятельных клиентов.

«Ценно, что эксперты отметили наш инновационный подход и креативность в инвестиционных идеях. Это результат слаженной работы команды, которая постоянно работает над развитием решений и ежедневно создает продукты, опережающие ожидания», — сказала она.

Также Назарова отметила работу всей команды финансовых советников банка.

«Благодаря их профессионализму и навыкам общения нам удается строить с клиентами долгосрочное партнерство и конкурировать не ставкой по депозиту, а человеческим капиталом», — сказала она.

Кроме того, эксперты Forbes отметили управление капиталом «А-клуба» с учетом технологических трендов, включая использование цифровых финансовых активов как нового инструмента для диверсификации и роста.

