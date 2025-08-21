На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер уменьшил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса

Александр Ведяхин: процентные ставки по кредитам для МСП снизились на 4 пункта
Пресс-служба Сбера

Сбер уменьшил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта с 28 июля, а общее снижение с начала года – 6 п.п., рассказал в интервью РКБ первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что ставки банков следуют за ключевой ставкой Банка России.

«Ее изменение почти сразу отражается на кредитах предприятиям, которые часто выдавались с плавающей ставкой — 65% от общего объема портфеля системы на 1 июня», — сказал он.

Ведяхин добавил, что для депозитов компаний также характерен быстрый перенос ставок.

«Срочность по ним в большинстве случаев не превышает 30 дней, а уровень ставок близок к ставкам Банка России. Соответственно, уже в ближайшее время наши аналитики прогнозируют снижение процентов по всем банковским продуктам», — заключил Ведяхин.

