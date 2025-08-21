На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ перечислили признаки мошеннических операций при снятии налички в банкоматах

ЦБ: повышенная активность телефонных разговоров — признак мошеннической операции
Александр Сухов/РИА Новости

Центробанк РФ определил пять признаков того, что человек, снимающий наличку в банкомате, может являться жертвой мошенников. Регулятор опубликовал их в своем Telegram-канале.

Первый признак — нехарактерное поведение: снятие налички в отличное от обычного время суток; запрос более крупной, чем обычно, суммы; попытка снять деньги иным способом (по QR-коду, а не с карты); снятие денег в банкомате, который находится в нетипичном месте.

Второй признак того, что снимающий наличку человек стал жертвой мошенников, — увеличение количества телефонных разговоров, рост числа SMS с новых номеров примерно за шесть часов до операции.

Третий признак — попытка снять деньги в течение суток после получения кредита либо повышение лимита на выдачу налички, в том числе с кредитки.

Четвертый признак — перевод себе более 200 тысяч рублей с счета в другом банке по Системе быстрых платежей либо досрочное закрытие вклада на не менее крупную сумму.

Наконец, пятый признак — это смена номера телефона для авторизации в приложении банка, появление на устройстве вредоносного ПО либо изменение характеристик телефона, с помощью которого снимаются средства.

До этого в МВД посоветовали россиянам проверять источники QR-кодов, без необходимости не вводить личные и банковские данные и использовать антивирусы, чтобы избежать квишинга — мошенничества с использованием QR-кодов.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники обманывают детей посредством онлайн-игр.

