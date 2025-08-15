На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Объем переводов из России в Грузию сократился почти на треть

Переводов из России в Грузию стало меньше на 28%
close
Depositphotos

Объем денежных переводов из России в Грузию за текущих год сократился на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составил $263 497 105, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Национального банка Грузии.

Таким образом, Россия уступила лидирующую позицию США, оказавшись на третьем месте, а на втором месте по переводам в Грузию стала Италия.

По оценке главного инвестиционного банка Грузии, Galt & Taggart, в 2025 году объем денежных переводов из других стран в Грузию также может уменьшиться на 6% и составить $3,2 млрд. Это связано с продолжающимся ослаблением влияния миграционного притока.

От года к году количество переводов из России в Грузию снижается. За 2024 год объем денежных переводов из России в эту страну составил $541,2 млн. Это на 64,6% меньше показателей 2023 года. Следует отметить, что за 2024 год объем переводов из России сократился также с Казахстаном, Азербайджаном и Арменией, а вот из России в Кыргызстан объем переведенных средств вырос на 12%.

Ранее в России предложили ограничить объем денежных переводов за рубеж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами