Объем переводов из России в Грузию сократился почти на треть

Объем денежных переводов из России в Грузию за текущих год сократился на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составил $263 497 105, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Национального банка Грузии.

Таким образом, Россия уступила лидирующую позицию США, оказавшись на третьем месте, а на втором месте по переводам в Грузию стала Италия.

По оценке главного инвестиционного банка Грузии, Galt & Taggart, в 2025 году объем денежных переводов из других стран в Грузию также может уменьшиться на 6% и составить $3,2 млрд. Это связано с продолжающимся ослаблением влияния миграционного притока.

От года к году количество переводов из России в Грузию снижается. За 2024 год объем денежных переводов из России в эту страну составил $541,2 млн. Это на 64,6% меньше показателей 2023 года. Следует отметить, что за 2024 год объем переводов из России сократился также с Казахстаном, Азербайджаном и Арменией, а вот из России в Кыргызстан объем переведенных средств вырос на 12%.

Ранее в России предложили ограничить объем денежных переводов за рубеж.