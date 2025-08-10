На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США начали поставлять больше лекарств в Россию

РИА Новости: поставки фармпродукции из США в Россию в июне выросли в 4,3 раза
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Поставки фармацевтической продукции из США в Россию выросли в июне 2025 года в 4,3 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что в сравнении с маем 2024 года такой продукции стало больше на 24%.

«Всего в июне этого года Штаты экспортировали в Россию фармпродукции на 10,8 миллиона долларов. При этом поставки по итогам января-июня выросли вдвое, по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составили 109,8 миллиона долларов», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что в первом полугодии Россия потратила на лекарства и медикаменты порядка $9,9 млн, еще около $9,6 млн — на вакцины и иммунные сыворотки. Помимо этого, американская сторона поставила в РФ различную медицинскую технику на $5,8 млн.

Крупнейшими же покупателями фармтоваров из США стали Германия ($1,32 млрд), Испания ($1,02 млрд) и Нидерланды ($935,2 млн).

В конце июля сообщалось, что в конгресс США внесли проект о запрете экспорта лекарств и протезов в Россию. Документ подготовил республиканец от штата Техас Морган Латрелл.

Ранее сообщалось, что жители российского региона остались без лекарств от рассеянного склероза.

