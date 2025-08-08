На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут заморозить цены на товары первой необходимости

Депутаты СРЗП предложили запретить повышать цены на товары первой необходимости
Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутаты Госдумы из партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили запретить повышать цены на товары первой необходимости в период с 1 сентября 2025 года по 1 января 2026 года. Об инициативе глава партии Сергей Миронов рассказал РИА Новости.

Аргументируя необходимость принятия новой меры, политик отметил, что в 2025 году продовольственные расходы россиян уже выросли на 10-15%.

«Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится», — добавил он.

Как заявил Миронов, заморожены на нижнем уровне должны быть цены на мясо, сахар, овощи и фрукты. Согласно предложению СРЗП, это должно сопровождаться снижением пошлин на некоторые товары, налоговыми льготами для поставщиков товаров первой необходимости, переходом на «прямые поставки с полей», а также увеличением масштабов государственной поддержки аграриев. По мнению Миронова, в конечном итоге такой комплекс мер будет выгоден бизнесу.

До этого Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложил на три-четыре месяца заморозить цены на яйца, мясо и картофель. Добиться этого эксперты предложили посредством долгосрочных соглашений между покупателями и производителями.

Ранее Останина попросила вице-премьера объяснить рост цен на школьные товары.

