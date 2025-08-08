Экономист объяснила, какие кредиты не стоит закрывать досрочно

Россиянам, у которых есть кредиты по низким ставкам, не стоит гасить их досрочно, пока ключевая ставка Центробанка находится на отметке 18%. Об этом РИАМО рассказала экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

По ее мнению, свободные средства лучше направлять на инвестиции, чтобы заработать больше денежных средств. После этого их можно будет направить на погашение долга.

«Если же у вас кредит под 20-25%, то нужно рассчитываться по нему как можно скорее, чтобы меньше переплачивать банку. С микрофинансовыми организациями надо быть особенно осторожным, потому что у них очень высокие проценты. Зачастую люди, когда берут займы в МФО, не читают условия и потом удивляются, откуда накапливаются такие долги», — подчеркнула Гогаладзе.

В пресс-службе Центробанка до этого сообщили, что банки в 80% случаев отказывают россиянам в реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул. По данным ЦБ, в апреле-июне 2025 года кредитные организации одобрили только 20% заявок на реструктуризацию долгов и кредитные каникулы. Годом ранее показатель составлял 31%.

