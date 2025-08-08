На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане начали строить первую атомную электростанцию

«Росатом»: Казахстан и РФ начали строительство АЭС большой мощности
true
true
true

В Казахстане прошла церемония начала строительства АЭС, которую возводит Россия. В мероприятии приняли участие гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Уточняется, что в поселке Улькен (Жамбылский район, Алматинская область, Казахстан) инженеры «Росатома» приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта для определения сейсмоустойчивости и других параметров территории, на которой будет возведена АЭС большой мощности. В ходе этапа изыскательских работ специалисты пробурят не менее 50 скважин, глубиной от 30 до 120 метров, после чего будет принято решение о точном расположении станции.

В середине июня «Росатом» выбрали главой консорциума, который займется строительством первой АЭС в Казахстане. Как сообщило казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Комиссия пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС. Для строительства второй и третьей станций Астана рассматривают сотрудничество с компанией из Китая.

Ранее в Казахстане назвали стоимость строительства АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами