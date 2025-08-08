В Казахстане начали строить первую атомную электростанцию

В Казахстане прошла церемония начала строительства АЭС, которую возводит Россия. В мероприятии приняли участие гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Уточняется, что в поселке Улькен (Жамбылский район, Алматинская область, Казахстан) инженеры «Росатома» приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта для определения сейсмоустойчивости и других параметров территории, на которой будет возведена АЭС большой мощности. В ходе этапа изыскательских работ специалисты пробурят не менее 50 скважин, глубиной от 30 до 120 метров, после чего будет принято решение о точном расположении станции.

В середине июня «Росатом» выбрали главой консорциума, который займется строительством первой АЭС в Казахстане. Как сообщило казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Комиссия пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС. Для строительства второй и третьей станций Астана рассматривают сотрудничество с компанией из Китая.

Ранее в Казахстане назвали стоимость строительства АЭС.