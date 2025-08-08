Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель

Цена нефти Brent на ICE впервые с 6 июня опустилась ниже $66 за баррель

Утром в пятницу, 8 августа, стоимость барреля марки Brent временно опускалась ниже $66 — такое значение наблюдается впервые с 6 июня. Данные об этом появились на лондонской бирже ICE.

К 9.28 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались на уровне $65,94 за баррель (на 0,74% меньше относительно предыдущего закрытия). При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре подешевели на 0,85% — до $63,34 за баррель.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал «Газете.Ru» о том, что курс доллара составит 90–110 рублей при нефти ниже $60 за баррель Brent.

«Устойчивое снижение цен на нефть до $60 стало бы фактором ускорения девальвации российской валюты. Развитие такого сценария возможно в случае усиления торговых войн, замедления экономик Китая и США, глобального финансово-экономического кризиса», — отметил Бахтин.

По итогам первого полугодия 2025 года цена барреля эталонной североморской марки Brent упала на 10,6%. По данным Investing.com, 21 июля он стоил более $68. Курс доллара в тот же день превышал 78 рублей (с начала года он снизился примерно на 31% или 35,7 рубля).

Ранее эксперт объяснил, что происходит с ценами на нефть на фоне ультиматумов Трампа.