Эксперт предупредил о резком скачке цен на отели из-за новых требований

Далеко не все российские отели успеют пройти аккредитацию до 1 сентября и попасть в реестр. На этом фоне резко сократится доступный номерной фонд, а цены взлетят, предупредил в беседе с НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

«Надо было уже до 1 августа подать заявку на вхождение в реестр, а для этого надо было пройти самооценку. Не все могут это сами сделать, хотя это не очень продолжительная процедура», — пояснил эксперт.

Отели, не имеющие в штате специалистов, способных помочь с прохождением оценки, должны будут их нанять из числа сотрудников аккредитованной организации, добавил Ламшин. Все это займет время, поэтому выставленные жесткие сроки, возможно, придется слегка сдвинуть. По мнению специалиста, без этого россиян ожидает сокращение доступных номеров, и, как следствие, рост цен.

Напомним, гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, которые до 1 сентября не вступят в реестр классифицированных средств размещения, будут удалены со всех агрегаторов по бронированию. Принимать они смогут только тех гостей, которые успели заказать номер до того, как ограничение вступило в силу.

