На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предупредил о резком скачке цен на отели из-за новых требований

Президент гостиничной ассоциации Ламшин: цены на отели взлетят из-за аккредитации
true
true
true
close
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Далеко не все российские отели успеют пройти аккредитацию до 1 сентября и попасть в реестр. На этом фоне резко сократится доступный номерной фонд, а цены взлетят, предупредил в беседе с НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

«Надо было уже до 1 августа подать заявку на вхождение в реестр, а для этого надо было пройти самооценку. Не все могут это сами сделать, хотя это не очень продолжительная процедура», — пояснил эксперт.

Отели, не имеющие в штате специалистов, способных помочь с прохождением оценки, должны будут их нанять из числа сотрудников аккредитованной организации, добавил Ламшин. Все это займет время, поэтому выставленные жесткие сроки, возможно, придется слегка сдвинуть. По мнению специалиста, без этого россиян ожидает сокращение доступных номеров, и, как следствие, рост цен.

Напомним, гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, которые до 1 сентября не вступят в реестр классифицированных средств размещения, будут удалены со всех агрегаторов по бронированию. Принимать они смогут только тех гостей, которые успели заказать номер до того, как ограничение вступило в силу.

Ранее в АТОР сообщили о росте цен на отели в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами