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«Альфа-Банк» перевел корпоративных клиентов на единую цифровую платформу

«Альфа-Банк» перевел свыше 1 млн корпоративных клиентов на единую платформу
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Depositphotos

«Альфа-Банк» завершил масштабный проект по переводу представителей малого, среднего и крупного бизнеса на новую цифровую платформу «Альфа-Бизнес». Шаг направлен на предоставление всем корпоративным клиентам современного интерфейса, расширенного функционала и повышение безопасности их данных, сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке подчеркнули сложность выполненной задачи: уточняется, что над ней работали свыше 100 команд, в режиме параллельной разработки они обновляли функционал как индивидуальных предпринимателей, так и крупных компаний. При переносе учитывались активность клиентов и используемые ими продукты.

Также в финансовой организации рассказали, что новая цифровая платформа поддерживает работу в режиме холдинга, позволяющем объединять информацию по всем компаниям группы. Кроме того, на ней внедрены комплексные решения для ВЭД и валютного контроля.

Многие функции, изначально разработанные под запросы крупного бизнеса, после перехода масштабированы на всех пользователей, в том числе работа с платежами будущей датой и гибкое управление правами доступа сотрудников, добавили в банке.

«Крупный бизнес забирает инновации, сделанные командами для небольших компаний, а малый бизнес переиспользует наработки, созданные для крупнейших корпораций», — пояснил глава департамента развития цифровых каналов юридических лиц Сергей Паршиков.

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