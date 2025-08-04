ФАС проверяет цены на 12 тысячах автозаправок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует цены порядка 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили РИА Новости в самом ведомстве.

Там уточнили, что речь идет об АЗС вертикально интегрированных компаний и независимых заправках. В ФАС заявили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба принимает меры реагирования.

Как отметили в ФАС, ведомство завело дело против компании «Газпром ГНП продажи», поскольку в мае-июне эта организация снизила объемы продажи бензина на бирже: Аи-92 — на 74%, Аи-95 – на 50%. Кроме того, в настоящее время в территориальных органах рассматриваются четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС.

1 августа газета «Известия» сообщила, что в России средняя стоимость одной заправки автомобиля по итогам января-июня 2025 года составила 1,3 тыс. рублей, что на 9% больше, чем за такой же период 2024 года.

24 июля кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова спрогнозировала, что в августе бензин на российских заправках подорожает. По ее словам, стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года, до 60,2 рубля, а АИ-92 — на 9,5%, до 55,1 рубля.

Ранее сообщалось, что большинство стран Европы обогнали РФ по доступности бензина.