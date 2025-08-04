Дополнительные выходные ввели в РЖД из-за снижения грузоперевозок

РБК: сотрудники РЖД будут брать два отпускных дня в месяц за свой счет

Сотрудники центрального аппарата и управлений дорог РЖД на фоне роста непредъявления грузов начали уходить в отпуск на два дня за свой счет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

По информации РБК, до конца года они будут брать по два дня отпуска в месяц за свой счет, чтобы избежать сокращений.

По словам одного источника, решение касается управленческого штата компании и не затронуло рабочих производственных профессий.

В материале отмечается, что ситуация обсуждалась с железнодорожной профсоюзной организацией, которая поддержала предложение о двух днях отпусков.

Издание отмечает, что по итогам первых шести месяцев текущего года чистая прибыль РЖД по РСБУ сократилась на 95% — до 2,7 млрд руб.

В июле крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» объявил о сокращении производства и введении неполной рабочей недели с августа.

Ранее в России из-за дефицита машин подскочили тарифы на грузоперевозки.