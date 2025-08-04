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Украина попросила у Польши кредит на €120 млн

Глава МИД Украины Сибига: Киев просит у Варшавы €120 млн в кредит на оружие
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Украинские власти попросили Польшу предоставить €120 млн в кредит, чтобы Киев мог купить у Варшавы оружие, рассказал в интервью «Укринформ» глава МИД Украины Андрей Сибига.

«За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли. Польша имеет хорошие традиции производства продукции «оборонки», и мы готовы рассматривать возможность их закупки», — объяснил министр.

По его словам, Украина интересуется конкретно покупкой польского переносного зенитного ракетного комплекса «Перун», который, как отметил Сибига, показал высокую эффективность в боевых условиях.

10 июля стало известно, что Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны, произведенных на оборонном заводе Thales в Белфасте. Лондон выделит на поставки ракет £2,5 млрд ($3,4 млрд) кредита с 19-летним сроком погашения.

Кроме того, Британия выделит Украине £283 млн безвозмездной помощи в 2025-2026 годах.

Ранее глава ЕК призвала страны ЕС покупать вооружение у Украины.

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