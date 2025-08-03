Восемь стран ОПЕК+ проведут следующую встречу 7 сентября

Страны-участницы ОПЕК+, имеющие добровольные, то есть дополнительные к действующим квотам, ограничения на добычу нефти (Российская Федерация, Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют провести очередную встречу 7 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

«Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 7 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

До этого, 3 августа, «восьмерка» ОПЕК+ приняла решение о дальнейшем увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 548 тысяч баррелей в сутки. Данное решение означает завершение выхода «восьмерки» из режима добровольных ограничений, составлявших 2,2 миллиона баррелей в сутки. При этом в силе остаются добровольные сокращения добычи объемом 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые будут действовать до конца 2026 года.

Изначально планировалось, что увеличение объемов добычи будет происходить постепенно, однако практически сразу организация отказалась от данного плана.

Ранее сообщалось, что Индия продолжит импортировать российскую нефть вопреки угрозам Трампа.