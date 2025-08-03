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Страны ОПЕК+ увеличат в сентябре добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тыс. б/с
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Global Look Press

Восемь стран ОПЕК+ (сообщество государств, не входящих в ОПЕК, но сотрудничающих с организацией и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта нефти) договорились об увеличении добычи нефти в сентябре на 548 тыс. б/с. Об этом сообщается на сайте организации.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают приверженность рыночной стабильности на основе текущих здоровых основ нефтяного рынка и устойчивых перспектив мировой экономики и корректируют объемы добычи, говорится в заявлении организации.

«Восемь стран-участниц в сентябре 2025 года проведут корректировку добычи на 547 тыс. баррелей в сутки с уровня, установленного в августе 2025 года», — указали в ОПЕК+, отметив, что это эквивалентно четырем ежемесячным приростам.

Поэтапная отмена дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлена или отменена в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, добавили там.

В апреле мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам не менять параметры добычи нефти.

Ранее стало известно, что будет с рублем при нефти ниже $60.

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