В Британии произошел масштабный сбой в работе популярного банка

В приложении Lloyds Bank, которым пользуются миллионы жителей Великобритании, произошел масштабный сбой. Об этом пишет портал Metro.

В публикации говорится, что сообщения о проблемах с банковским приложением начали поступать рано утром и с тех пор количество зарегистрированных жалоб резко возросло.

«В 60% из этих сообщений говорится, что у них возникли проблемы с мобильным банкингом, а несколько человек оставили комментарии, в которых говорится, что приложение закрывается сразу после его открытия», — отметили журналисты.

Один из клиентов пожаловался, что перевел деньги из другого банка, чтобы оплатить счета, и на данный момент не может получить доступ к своим деньгам, потому что приложение постоянно зависает.

В пресс-службе банка принесли извинения и попросили исправить ситуацию.

До этого сообщалось, что в результате технического сбоя в одном из центров управления воздушным движением в Великобритании были отменены свыше 100 рейсов гражданской авиации. В соответствии с ними по всей стране не состоялось 67 вылетов и 55 прибытий самолетов.

Ранее в Польше произошел сбой системы воздушного управления.