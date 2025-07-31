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В Британии произошел масштабный сбой в работе популярного банка

Metro: в Британии перестало работать приложение банка Lloyds
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Carlos Jasso/Reuters

В приложении Lloyds Bank, которым пользуются миллионы жителей Великобритании, произошел масштабный сбой. Об этом пишет портал Metro.

В публикации говорится, что сообщения о проблемах с банковским приложением начали поступать рано утром и с тех пор количество зарегистрированных жалоб резко возросло.

«В 60% из этих сообщений говорится, что у них возникли проблемы с мобильным банкингом, а несколько человек оставили комментарии, в которых говорится, что приложение закрывается сразу после его открытия», — отметили журналисты.

Один из клиентов пожаловался, что перевел деньги из другого банка, чтобы оплатить счета, и на данный момент не может получить доступ к своим деньгам, потому что приложение постоянно зависает.

В пресс-службе банка принесли извинения и попросили исправить ситуацию.

До этого сообщалось, что в результате технического сбоя в одном из центров управления воздушным движением в Великобритании были отменены свыше 100 рейсов гражданской авиации. В соответствии с ними по всей стране не состоялось 67 вылетов и 55 прибытий самолетов.

Ранее в Польше произошел сбой системы воздушного управления.

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