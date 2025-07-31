В России выросла медианная зарплата

Росстат: медианная зарплата в РФ за два года выросла в 1,4 раза

Медианная зарплата в РФ за два года выросла в 1,4 раза и составила 73,9 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Росстата».

Наибольшая медианная зарплата в России наблюдается на производстве табачных изделий, где она достигает 155,4 тыс. рублей. Следом идут сотрудники экстерриториальных организаций и органов с медианой в 135,2 тыс. рублей. В тройке лидеров также находятся работники сферы добычи полезных ископаемых с доходом 127,6 тыс. рублей. Далее идут айтишники и сотрудники сферы связи, половина из которых зарабатывает 125,6 тыс. рублей и больше, а также работники финансовых и страховых компаний с медианной зарплатой в размере 118,3 тыс. рублей.

Меньше всего медиана в образовании (50,5 тыс. рублей), а также сферах культуры, спорта и досуга — 51,9 тыс. рублей. Немногим больше получают врачи и социальные работники — 56,1 тыс. рублей.

В исследовании Росстата учитывались данные 95,4 тыс. организаций, в которых работают 28,4 млн работников. При этом показатели малого бизнеса не учитывались.

До этого медианная зарплата подростков в России составила 31,4 тысячи руб.

Ранее Херсонская область заняла первое место по медианным зарплатам вахтовиков в РФ.