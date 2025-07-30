На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России с 1 августа изменят правила открытия банковских счетов для подростков

Депутат Говырин: с 1 августа изменится порядок открытия счетов для подростков
true
true
true
close
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 августа вступят в силу новые правила по открытию банковских счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Теперь они должны будут предварительно получить письменное согласие родителей или законных представителей – усыновителей, попечителей, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Открывать счета без письменного согласия родителей смогут лишь полностью дееспособные подростки – вступившие в брак, официально работающие по договору или контракту или занимающиеся предпринимательством. В этом случае они так или иначе получают банковскую карту для зачисления зарплаты – на это уже получать разрешение не нужно, пояснил депутат.

Введение новых мер Говырин объяснил необходимостью защитить подростков от мошенников, которым теперь будет сложнее завлечь их в свои схемы, оформить на них банковские карты для проведения сомнительных операций.

«В соответствии с новым законом, родители или другие законные представители подростков — от 14 до 18 лет — смогут получать справки по их банковским счетам и вкладам», — пояснил парламентарий.

По его словам, злоумышленники часто пользуются доверием подростков, в результате чего на россиян в возрасте до 18 лет оказались оформлены миллионы банковских дебетовых карт. Их преступники активно использовали для вывода украденных у россиян денег, делая таким образом детей своими соучастниками – дропперами. Причем родители в большинстве случаев об этом ничего не знали, отметил Говырин.

Данные о родителях и официальных представителях подростков банки будут запрашивать в ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» и единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

До этого доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Игорь Семеновский объяснил, что изменение порядка открытия счетов для подростков начались с рекомендаций Центробанка. Отмечалось, что дети и подростки слишком часто допускают серьезные ошибки, за которые приходится расплачиваться их родителям – например, берут большие кредиты, становятся дропперами, которых преступники используют для обналичивания украденных денег.

Ранее россиянам объяснили, как случайно не стать дроппером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами