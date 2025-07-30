В России с 1 августа изменят правила открытия банковских счетов для подростков

В России с 1 августа вступят в силу новые правила по открытию банковских счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Теперь они должны будут предварительно получить письменное согласие родителей или законных представителей – усыновителей, попечителей, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Открывать счета без письменного согласия родителей смогут лишь полностью дееспособные подростки – вступившие в брак, официально работающие по договору или контракту или занимающиеся предпринимательством. В этом случае они так или иначе получают банковскую карту для зачисления зарплаты – на это уже получать разрешение не нужно, пояснил депутат.

Введение новых мер Говырин объяснил необходимостью защитить подростков от мошенников, которым теперь будет сложнее завлечь их в свои схемы, оформить на них банковские карты для проведения сомнительных операций.

«В соответствии с новым законом, родители или другие законные представители подростков — от 14 до 18 лет — смогут получать справки по их банковским счетам и вкладам», — пояснил парламентарий.

По его словам, злоумышленники часто пользуются доверием подростков, в результате чего на россиян в возрасте до 18 лет оказались оформлены миллионы банковских дебетовых карт. Их преступники активно использовали для вывода украденных у россиян денег, делая таким образом детей своими соучастниками – дропперами. Причем родители в большинстве случаев об этом ничего не знали, отметил Говырин.

Данные о родителях и официальных представителях подростков банки будут запрашивать в ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» и единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

До этого доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Игорь Семеновский объяснил, что изменение порядка открытия счетов для подростков начались с рекомендаций Центробанка. Отмечалось, что дети и подростки слишком часто допускают серьезные ошибки, за которые приходится расплачиваться их родителям – например, берут большие кредиты, становятся дропперами, которых преступники используют для обналичивания украденных денег.

Ранее россиянам объяснили, как случайно не стать дроппером.