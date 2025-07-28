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Курс доллара впервые за два месяца поднялся выше 80 рублей

РИА Новости: внебиржевой курс доллара впервые с 27 мая поднялся выше 80 рублей
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wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Внебиржевой курс доллара впервые с 27 мая поднялся выше 80 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, к 13:23 по мск курс доллара вырос на 64 копейки относительно предыдущего закрытия до планки в 79,92 рублей. А перед этим он поднимался до 80,01 рубля.

Курс доллара рассчитывается косвенно через курс доллара к юаню на площадке Forex и курс юаня к рублю на Московской бирже.

До этого финансист Тимошенко заявил, что перед заседанием ФРС США доллар будет стоить 79-81 руб.

По его словам, доллар, как и юань, в паре с рублем глобально продолжает оставаться под давлением от торговой войны между Китаем и США. При этом не на стороне курса российского рубля по-прежнему тональность санкционной риторики.

По мнению коллеги Тимошенка Шепелева, уже к концу осени курс доллара поднимется до 90 рублей.

Ранее Пушков призвал Трампа побеспокоиться о долларе.

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